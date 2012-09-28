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Trabzonspor, AİHM’e başvurdu

Trabzonspor Kulübü, geçen sezon Zokora ve Emre Belözoğlu arasında yaşanan olay için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu.

28 Eylül 2012 Cuma 14:20
Trabzonspor, AİHM’e başvurdu
Trabzonspor Kulübü, Fildişi Sahilli oyuncusu Didier Zokora'nın, milli futbolcu Emre Belözoğlu ile arasında geçen tartışmada ırksal ayrımcılığa karşı korunma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurduğunu duyurdu.

Bordo-Mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında Trabzonspor tarafından yapılacak hukuki başvurulara ilişkin yorumlar yapıldığı, bu nedenle kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, Trabzonspor adına AİHM'e yapılan başvurunun gerekçelerine değinilerek, şunlar kaydedildi:

''Kulübümüz adına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvurular, esas olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kanunu uyarınca, zorunlu ve nihai yargılama mercileri olan Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK) ile Tahkim Kurulu'nun, yaptığımız başvurularda adil yargılanma hakkıyla, kulübümüz sporcusu Didier Zokora'nın ırksal ayrımcılığa karşı korunma hakkının ihlal edilmesi dolayısıyla yapılmaktadır. Bu başvuruları yapma gereği, TFF hukuk kurullarının yargılamaların duruşmalı yapılması taleplerimiz de dahil olmak üzere tüm başvurularımızı tatmin edici gerekçeler göstermeksizin reddetmesi sebebiyle doğmuştur.''

''AİHM'in getirdiği standartların uygulanması aşikardır''

Kulübün haklarının her türlü hukuki yola başvurularak savunulacağı ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Önemle vurgulamak isteriz ki kulübümüzün temel haklarından olan adil yargılanma hakkı, TFF Yönetim Kurulu tarafından atanan, görev süresi kendisini atayanların görevleri sona erdiğinde otomatik olarak sona erecek olan ve bu çerçevede adil yargılama yapmaları şekilsel olarak mümkün olmayan 'yargı organları' tarafından ihlal edilmiştir. 

Disiplin Talimatı'nın 'müsabaka sonuçlarını etkileme' ihlaline ilişkin maddesinin değiştirilmemesine ilişkin genel kurul kararını hiçe sayarak, bu hükümleri ilk fırsatta değiştiren bir organ tarafından atanan 'yargılama mercileri' tarafından verilen kararlara karşı başvurulabilecek başkaca bir iç hukuk yolu olmadığından, bu kurulların yargılamalarında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin getirdiği standartların uygulanması gerektiği aşikardır.''

Zokora'nın talimatla ifadesi alınmıştı

Zokora, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında, 15 Nisan'da İstanbul'da yapılan karşılaşmada tartıştığı milli futbolcu Emre Belözoğlu'ndan kendisine söylediği sözler nedeniyle şikayetçi olmuş, Belözoğlu hakkında Kadıköy Cumhuriyet Savcılığınca ''hakaret'' suçundan açılan soruşturmada, ''takipsizlik kararı'' verilmişti.

Zokora, savcılığın bu kararına itiraz etmesi üzerine, 19 Eylül'de Trabzon Adliyesi'nde talimatla ifadesi alınmıştı.
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