Trabzonspor, A2’ye gol yağdırdı: 8-1

Spor Toto Süper Lig 'de hafta sonu sahasında Sivasspor ile karşılaşacak Trabzonspor, A2 takımı ile oynadığı hazırlık maçını 8-1 kazandı.





Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki karşılaşmada, Trabzonspor 'un gollerini Emre Güral (3), Colman , Yasin, Henrique, Vittek ve Olcan attı. A2 takımın golünü ise Hayri Mert kaydetti.





Karadeniz temsilcisinde tedavileri tamamlanan Giray Kaçar ile Olcan karşılaşmada forma giydi. Colman, attığı golün ardından sakatlık geçirerek maçı yarıda bıraktı. Arjantinli oyuncunun sakatlığının ciddi olmadığı, tedbir amaçlı oyuna devam etmediği belirtildi.





Bu arada, milli takımdan dönem futbolcular ise yan sahada kısa bir koşuyla çalışmalarını tamamladı.





Trabzonspor, yarın (13 Eylül) yapacağı antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.











