Trabzonspor’a sevgi seli

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Colman ve Soner ile üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Serkan Balcı katılmadı. Kolundan sakatlığı bulunan Giray ise idmanı tamamlamadan soyunma odasına giderken bu oyuncunun tedavisi için hastaneye gittiği öğrenildi.





"Tarih yazmak korkakların işi değildir"





UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Macaristan temsilcisi Videoton elenen ligde ise 3 hafta sonunda 4 puan alan, Trabzonspor'un antrenmanı yaklaşık bin taraftar izledi.





'Tarih yazmak korkakların işi değildir' yazılı pankartı bulundukları tribüne açan taraftarlar, teknik direktör Şenol Güneş ve futbolculara tezahüratlar yaparak sevgi gösterisinde bulundular. Güneş'e çiçek veren Bordo-Mavili taraftarlar, deneyimli teknik direktörü ve bordo-mavili takımı yanlarına çağırarak alkışladılar.





Sadri Şener antrenmanı izledi





Trabzonspor'un kulüp başkanı Sadri Şener de Trabzon'a gelerek antrenmanı izledi. Şener, saha kenarında teknik direktör Şenol Güneş ile bir süre neşeli bir şekilde sohbet etti.





Taraftarlar, kulüp başkanı Sadri Şener'e de sevgi gösterinde bulundu.





Trabzonspor, yarın basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.