Trabzonspor’a coşkulu karşılama

Öğle saatlerinden itibaren Atatürk Havalimanı iç hatlar geliş önünde toplanan yaklaşık 2 bin Bordo-Mavili taraftar, takım uçağının inişini bekledi. Futbolcular, bagajlarını aldıktan sonra dışarı çıkmak isterken oluşan izdihamdan dolayı kapının önünde yaklaşık bir saat on dakika bekledi. Daha sonra taraftarlar teknik direktör Şenol Güneş ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.





Bu arada takımlarına sevgi gösterisinde bulunan Bordo-Mavili taraftarlar, horon teperek eğlendi ve Fenerbahçe aleyinde tazüharatlarda bulundu.





Futbolcular takım otobüsüne bindikten sonra taraftarlar, otobüsün önünde takımlarını destekledi. Kafileyi taşıyan otobüs güçlükle havalimanından ayrılarak kamp yapacağı otele geçti.