Trabzonspor, 1461 Trabzon’u yendi

Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, PTT 1. Lig'de mücadele eden pilot takımı 1461 Trabzon ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kazandı.





Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde kapatan Trabzonspor'un gollerini 27. dakikada Yasin, 32. dakikada Henrique ve 41. dakikada Barış Özbek kaydetti. 1461 Trabzon'nun golleri ise 47. dakikada Yusuf ile 67. dakikada Ofoedu'dan geldi.





Trabzonspor'un yeni transferi Emerson da maçın tamamında forma giydi. Sakat olduğuna ilişkin spekülasyonlar yapılan futbolcu, stoper ve sol bekte forma giyerken, tekniği ve performansıyla göz doldurdu.





Trabzonspor'da daha önce isteksiz davranışlarıyla dikkati çeken ve takım arkadaşı Halil Altıntop ile tartıştıktan sonra antrenmanı terk eden Colman da karşılaşmanın tamamında forma giyerek, iyi bir performans gösterdi.