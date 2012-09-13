Trabzonlu taraftarlardan Yıldırım’a protesto

Güntekin Onay ve Rıdvan Dilmen'in hazırlayıp sunduğu Spor Aktüel Özel programına katılan Aziz Yıldırım, Trabzonspor taraftarlarınca protesto edildi. NTV binası önünde toplanan taraftarlar, saat 21.00'da başlayan programı ve Aziz Yıldırım'ı protesto etti. Taraftarlar hazırladıkları pankartlar ve üzerinde Aziz Yıldırım'ın bulunduğu dolarları basın mensuplarına gösterdi. Taraftarlar, hak ettikleri şampiyonluğun geri verilmesini istedi. Taraftarların eylemi sırasında çevik kuvvet polisi de NTV binası önünde önlem aldı.