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Trabzon’un yıldızları taraftarlarla buluştu

Trabzonspor'un yeni transferleri Janko ve Emerson, imza gününde Trabzonspor taraftarlarıyla buluştu.

13 Eylül 2012 Perşembe 15:20
Trabzon’un yıldızları taraftarlarla buluştu
Bordo-Mavili kulübün lisanslı ürünlerini satan TS Club'ın düzenlediği imza gününe katılan Janko ve Emerson, taraftarları ile buluştu. İmza töreninin ardından kısa bir açıklama yapan iki deneyimli isim, gördükleri ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Golcü futbolcu Janko, Trabzon'da bulunmaktan memnun olduğunu belirterek, "Türkiye'nin çok büyük bir kulübü olan Trabzonspor'un bünyesinde bulunmaktan dolayı çok memnunum. Buraya geldiğimiz ilk günden beri çok sıcak bir ilgi gördüm. Ben de elimden gelenin en iyisini yaparak buna karşılık vermeye çalışacağım. Bu sezon çok başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Ben de bu başarıya elimden gelenin en iyisi ile katık yapmak istiyorum." dedi.

Savunma oyuncusu Emerson da Trabzon'da henüz çok kısa bir zaman geçirmesine rağmen taraftarların takıma ve kulübe ilgisine hayran kaldığını ifade etti. Bundan çok memnun kaldığını anlatan Emerson, "Buna layık olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İyi çalışıyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yaparak ve iyi sonuçlar alarak bu ilgiye karşılık vermek istiyoruz." diye konuştu.

İki futbolcu daha sonra Bordo-Mavili taraftarların forma ve diğer ürünlerini imzaladı. Taraftarlarla fotoğraf da çektiren Janko ve Emerson, imzalı fotoğraflarını da dağıttı.
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