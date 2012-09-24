Trabzon’un puan hasreti dindi

Fenerbahçe karşısında özellikle son dakikalarda yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyen Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla ayrılma fırsatını kaçırırken 3 yıl sonra 1 puan almayı başardı.





Ligde en son 2009-2010 sezonunda son haftada Kadıköy'de 1-1 berabere kalarak Fenerbahçe'yi şampiyonluktan eden Bordo-Mavililer, bu maçtan sonra ligde rakibiyle oynadığı 3 maçı da kaybetti.





Trabzonspor'un Kadıköy'deki son 5 lig maçı şöyle:





Sezon Maç Sonuç

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2009-10 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-1





2010-11 Fenerbahçe-Trabzonspor 2-0





2011-12 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-0 (Lig Grubu)





Fenerbahçe-Trabzonspor 2-0 (Süper Final)





2012-13 Fenerbahçe-Trabzonspor 0-0