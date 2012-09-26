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Trabzon’da ’’Şampiyon Trabzonspor’’ posteri

Trabzon'da yayımlanan Karadeniz'den Günebakış Gazetesi ''2010-2011 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Trabzonspor'' yazılı, o dönemin kadrosunun yer aldığı posteri gazeteyle birlikte okuyucularına ücretsiz dağıttı.

26 Eylül 2012 Çarşamba 11:30
Trabzon’da ’’Şampiyon Trabzonspor’’ posteri
Futbolda şike ve teşvik iddiaları nedeniyle Trabzonspor, 2010-2011 futbol sezonunun şampiyonluğunu Türkiye Futbol Federasyonu'ndan talep ederken, kentten yayımlanan Karadeniz'den Günebakış Gasetesi, ''2010-2011 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Trabzonspor'' yazılı o dönemin kadrosunun yer aldığı posteri gazeteyle birlikte okuyucularına ücretsiz dağıttı.

Gazete bugün ilk sayfasından ''Trabzonspor'un hak arayışına tam destek veriyoruz. Evet... 2010-2011 sezonunun şampiyonu Trabzonspor'dur'' ifadesine yer vererek, okuyucularını gazeteyle birlikte posteri de bayiden istemeleri konusunda uyardı.

''2010-2011 sezonu Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'' yazılı posterde teknik Direktör Şenol Güneş'in yanı sıra, o sezon forma giyen Jaja, Burak, Giray, Egemen, Umut, Onur, Selçuk, Serkan, Cale, Colman ve Yattara'nın bulunduğu 11'in fotoğrafı yer aldı. 

Gazetenin Spor Müdürü Rahman Turan, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin şike ve teşvik konusunda aldığı kararların ortada olduğunu, 11 maçta şike ve teşvik yapıldığının karara bağlandığını belirterek, ''Bu Trabzonspor'un şampiyonluğunun belgesidir. Bu gerçek ışığında 2010-2011 sezonu şampiyonun Trabzonspor olduğu da net bir şekilde ortaya koyuluyor. Biz de gazete olarak bordo-mavili tarafların, camianın ve adaletin sesine kulak vererek, '2010-2011 sezonu Süper Lig şampiyonu Trabzonspor' posterini okurlarımıza hediye ettik'' ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Kulübü de internet sitesinden geçen hafta, antrenman haberlerinde ''2010–2011 sezonu şampiyonu takımımız'' ifadesi kullanmaya başlamıştı.
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