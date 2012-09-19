Trabzon’da mangal birlikteliği

Spor Toto Süper Lig'de 24 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.





Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana uzun süreli sakatlıkları bulunan Giray, Colman, Tolga ile sağ bacak arka adalesinde çekme olan Janko ve hasta olan Bamba katılmazken, Soner, doktor kontrolünde takımdan ayrı çalışma yaptı.





Sakatlığı düzelen Volkan Şen ile geçen hafta üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Serkan Balcı da takımla birlikte çalışmalarını sürdürdü.





Günü çift antrenmanla geçirecek olan bordo-mavili takımın sabahki antrenmanı kondisyon ağırlıklı geçti. Antrenmanın ardından Bordo-Mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde PTT 1. Lig takımlarından 1461 Trabzon ile barbekü yaptı.



