Trabzon’da Kadıköy öncesi sakatlık krizi

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un kulüp genel sekreteri Hasan Yener, yaptığı açıklamada, sakatlıkları nedeniyle takımdaki dört kaptanları Giray, Tolga, Colman ve Serkan Balcı'nın yanı sıra Volkan Şen ve Soner'den yararlanamadıklarını belirtti.





Bu sezon sakatlıklardan dolayı sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Yener, ''Takımda dört kaptanımızın da eksikliği var. Fenerbahçe maçı, zor bir maç olacak. Özellikle eksiklerimizin çok olması mutlaka kadro derinliği açısından sıkıntı yaratıyor. Malesef bu sene eksiklerimizden dolayı kadro istikrarında da bir sıkıntı yaşıyoruz. Ama tabi ki geniş kadromuz içerisinde inanıyorum forma şansı bulan arkadaşlar eksik arkadaşları aratmayacaklar'' dedi.





Fenerbahçe'den herhangi bir eksikliklerinin bulunmadığını ifade eden Yener, ''Saraçoğlu'nda Trabzonspor gibi mücadele ettiğimizde istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum. Daha henüz ligin başındayız. O bakımdan bugüne kadar aldığımız sonuçların çok önemli olduğuna inanmıyorum. Bundan sonra yakalayacağımız istikrar ve alacağımız iyi sonuçlarla Trabzonspor'un bu sezonda şampiyonluk yarışında var olduğunu herkese göstereceğiz'' ifadelerini kullandı.





''Tolga, en az 2 ay uzak kalacak''





Yener, Sivasspor maçının 10. dakikasında omzudan sakatlanan kaleci Tolga'nın en az 2 ay sahalardan uzak kalacağını söyledi.





Tolga'nın sakatlığı nedeniyle İstanbul'a gittiğini kaydeden Yener, ''Oradaki kontrolden sonra ameliyat olup olmayacağının kararı verilecek ve ona göre bir yol haritası çizilecek. Ancak en az 2 ay sahalardan uzak kalacak'' dedi.





Onur'un Sivasspor maçındaki performansının kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Yener, ''Onur, bugüne kadar forma giydiği maçlarda bize kale için sorun yok mesajı verdi. Tolga'nın da en kısa zamanda sağlığına kavuşup, aramıza dönmesini bekliyoruz'' diye konuştu.