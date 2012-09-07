Trabzon’a Nijeryalı transfer





Kulüpten yapılan açıklamada Ofoedu, Nijerya Premier Ligi ekiplerinden Rangers İnternational Football Club'den satış opsiyonlu olarak 1 yıllığına kiralandı.





1992 doğumlu forvet oyuncusu Ofoedu, yaptığı açıklamada, 1461 Trabzon 'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, ''Burada çok iyi bir ortamla karşılaştım. Hem yönetim hem teknik kadro hem de oyuncu arkadaşlarım bana her konuda yardımcı oluyorlar. Verilen şansı en iyi şekilde değerlendirerek hem kendim hem de takımım adına önemli işlere imza atmak istiyorum'' dedi.





Transfer Komitesi Başkanı Yavuz Şanver ise transfer döneminin son gününde kadroya katılan Ofoedu'nun kaliteli bir oyuncu olduğunu belirterek, ''Ofoedu'nun takımımıza önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Ayrıca sezon sonu için satın alma opsiyonumuz bulunuyor'' diye konuştu.