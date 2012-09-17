Tozkoparan: ’’İnatçı bir geri dönüşe imza attık’’

Kartalspor Kulübü Başkanı Hamza Tozkoparan, sahalarında Samsunspor ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmada gösterdikleri direncin kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Tozkoparan yaptığı açıklamada, karşılaşmaya iyi başlayamadıklarını ve beklemedikleri anlarda yedikleri 2 golün morallerini bozmalarına rağmen, maçı hiç bırakmadıklarını ifade etti.

Karşılaşmanın son 2 dakikasına 2-0 yenik girmelerine karşın, takımını direncinin düşmediğini aktaran Tozkoparan, ''Bizi mutlu eden, maçı son dakikaya kadar bırakmamamız ve direncimiz. İnatçı bir geri dönüşe imza attık. Sezon başı hedeflerin net olmadığından, çok hedef koyamadığımız bir dönemdeyiz. Daha iyi futbol oynamamız lazım. Zamanla takımımız daha iyi olacaktır'' dedi.

Bu hafta Şanlıurfaspor deplasmanından iyi bir neticeyle döneceklerine inandığını dile getiren başkan Tozkoparan, Samsunspor karşısında son 20 dakikada oynadıkları futbolu maçın geneline yaymaları durumunda çok başarılı olacaklarını kaydetti.