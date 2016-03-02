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Torku Konyaspor'dan Fikret Orman'a cevap

Torku Konyaspor'dan Fikret Orman'a cevap

02 Mart 2016 Çarşamba 16:49
Torku Konyaspor'dan Fikret Orman'a cevap

Torku Konyaspor'un basın sözcüsü Ahmet Baydar, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında yarın Konya'da oynayacakları maça hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun atanmasıyla ilgili yaptığı açıklamaya yanıt verdi.

Baydar, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, hakemlerin hata yapmasının normal olduğunu ancak skoru etkileyecek hataların yaşanmamasını dilediklerini belirterek, "Kritik maç öncesi maksatlı şekilde dikkatlerin hakemin üzerine çekilmesine ve bu atamanın kulübümüzle yakından uzaktan ilgisi olmamasına rağmen baskı unsuru olarak işlenmesini kabul etmiyoruz" ifadesini kullandı.

Hakemlerin son haftalarda daha çok baskı altında olduklarını gördüklerini vurgulayan Baydar, şöyle devam etti:

"Bu ve buna benzer açıklamalar gereksiz bir şekilde tansiyonu yükseltiyor. Konyaspor olarak bunu doğru bulmuyoruz. İki takım yöneticilerini, medya mensuplarını ve taraftarları daha hassas davranmaya davet ediyoruz. Nitekim Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Kuddusi Müftüoğlu'nun da yaptığı açıklamada olduğu gibi, İstanbul doğumlu ve İstanbul'da yaşayan hakemler İstanbul takımlarının maçlarına çıkabiliyorlar. Bu konunun altını özellikle çiziyoruz. Bizler bu durumu bugüne kadar hiç sorun etmedik. Sadece nüfusu Konya'da bulunan bir hakemimiz üzerinden 'şaibeli hakem, değiştirilmesini istiyoruz' şeklinde yapılan talihsiz beyanatları, itidalden uzak, gündemi daha da germeye ve en önemlisi, maçın hakemini baskı altına almaya yönelik açıklamalar olarak değerlendiriyoruz."

Karşılaşmanın televizyondan canlı yayınlanacağını, sporseverlerin tüm detaylarıyla takip etme şansı yakalayacağını aktaran Baydar, bu durumda dahi maç oynanmadan hakemin tartışılmasının futbol adına talihsiz bir durum olduğunu kaydetti.


- "Beşiktaş ile sıkıntımız yok"

Merkez Hakem Kurulu tarafından iki takım için de son derece önemli olan karşılaşmaya Yaşar Kemal Uğurlu'nun atanması üzerine değişik kesimlerden bilinçli olarak algı operasyonları başlatıldığına dikkati çeken Baydar, şunları kaydetti:

"Beşiktaş Kulübünün Sayın Başkanı Fikret Orman'ın da altını çizerek söylediği gibi, bizim de Türk futbolunun güzide kulübü Beşiktaş ile bir sıkıntımız yok. Kendilerini şehrimizde en iyi şekilde ağırlayacağız. Şu unutulmamalı ki karşılaşmanın hakemi üzerinden yapılan bu tartışmalar bizi ziyadesiyle üzmektedir. Torku Konyaspor olarak sahada alın terleriyle mücadele eden amatör ya da profesyonel hiçbir takımın emeklerinin hatalı ve yanlış kararlar nedeniyle heba olmasını arzu etmiyoruz. Dolayısıyla böylesine maksatlı kampanyalar neticesinde futbolcularımızın, teknik ekibimizin ve taraftarlarımızın emeklerinin gasp edilmesine seyirci kalmayacağımızı buradan spor kamuoyuna deklare ediyoruz."

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yapımı devam eden Vodafone Arena'daki basın toplantısında; "Yapılan atama, doğru olmamıştır. Ortada bir çifte standart olmasını istemiyoruz. Torku Konyaspor maçı öncesi buna dikkat çekmek istiyoruz ve mümkünse hakemin değiştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

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