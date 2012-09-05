Torku Konyaspor’da yaprak dökümü

Torku Konyaspor'da futbolcu Ahmet Gökhan Güney'in sözleşmesi feshedildi.





Torku Konyaspor Basın Sözcüsü İbrahim Çınar, yaptığı açıklamada, sezon başında Kartalspor'dan transfer ettikleri Güney'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucu feshedildiğini belirtti.





Sözleşme feshinin yönetim ve teknik ekibin kararı sonucu gerçekleştiğini anlatan Çınar, Güney'den istenilen performansın alınamamasının kararda etkili olduğunu dile getirdi.





Çınar, vermiş olduğu hizmetlerden dolayı Güney'e teşekkür ederek, bundan sonraki yaşamında başarılar diledi.





Öte yandan Torku Konyaspor'da dün akşam saatlerinde Emil Rosenov Angelov'un sözleşmesi feshedilmişt