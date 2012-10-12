Torku Konyaspor’da haciz şoku

Torku Konyaspor'da eski futbolculara ödenmeyen çeklerden dolayı haciz işlemi başlatıldı.





Daha önce de icra işlemi yapılan ve 10 Ekim tarihinde çeklerin ödeme sözü verilmesi üzerine bu işlem durdurulan Torku Konyaspor'da, çeklerin ödenmemesi üzerine yeniden işlem başlatıldı. Bugün öğle saatlerinde Konyaspor Tatlıcak Tesisleri'ne gelen icra memurları, avukatlar eşliğinde 3 kamyonet ile birlikte tesise geldi. Daha sonra Yeşil-Beyazlı yöneticiler de tesislere geldi. Avukatlarla icra işleminin durdurulması için uzun süren görüşmeler yapıldı. Görüşmelerden netice alınamayınca kamyonetlerden birisi tesislerin kapısına çekildi. Kondisyon salonundan bir koşu bandı kamyonete yüklendi ancak bir süre sonra tekrar indirilerek tesise taşındı. Bir süre devam eden görüşmelerden sonra tesisten tekrar malzemelerin kamyonete taşınmasına başlandı