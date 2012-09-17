Tören sırasında şaşkınlık!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in davetlisi olarak Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey, Genelkurmay Karargahı’nda törenle karşılandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in davetlisi olarak dün akşam saatlerinde Ankara’ya gelen ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey, Genelkurmay Karargahı’nda törenle karşılandı. İki ülkenin marşlarının çalınmasının ardından Dempsey tören kıtasını selamladı. Selamlama sırasında zaman zaman şaşıran Dempsey’i Orgeneral Özel yönlendirdi. İkili daha sonra baş başa görüşmeler yapmak üzere karargaha girdi.

DHA