Toprak Razgatlıoğlu’ndan kutlama

Bulgaristan, Yunanistan, Belçika, Hollanda ve Almanya'da peş peşe düzenlenen motosiklet yarışlarından birincilik başta olmak üzere derecelerle dönen Toprak Razgatlıoğlu, başarısını memleketi Alanya'da yaptığı gösterilerle kutlamayı tercih etti.

Razgatlıoğlu'nun Alanya Belediyesi arkasındaki konser alanı ile Galip Dere Plajı'ndaki gösterilerini yerli ve yabancı turistler de izlediği gösterisi sırasında 6 motosiklet kullanan genç yarışçıya 'Tek Teker Arif' lakaplı babası Arif Razgatlıoğlu da destek verdi.

Yurt dışındaki yarışların zor geçtiğini ve buna rağmen ilk üç içinde yer aldığını dile getiren Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun yolundan ilerlediğini ifade etti. Tarihi Alanya Kalesi'nde bisiklet binerek formda kalmaya çalıştığını, zaman zaman da helikopter pistinde antrenman yapma şansı olduğunu anlatan Razgatlıoğlu, başarılı geçen yarışların ardından hem antrenman hem de şov amaçlı gösteri yaptığını ifade etti.

Baba Razgatlıoğlu ise oğlunun katıldığı yarışlarda ilk üç içinde yer almasına rağmen Alanya'da antrenman yapabileceği uygun bir saha olmamasından yakındı.



