'Toplu iş ilişkileri kanunu gündeme gelebilir'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, tasarıyla ilgili olarak MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural'ı ziyaret ettikten sonra, BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken ile de görüştü.

Tasarının hemen ele alınması konusunda bir irade olduğunu ifade eden Çelik, ''Çünkü bu yasanın beklemeye de tahammülü yok. Dolayısıyla, CHP'den de olumlu sinyal alabilirsek, 2 Ekim Salı günü gündeme gelebilir'' dedi.

Bakan Çelik, ''MHP ve BDP'nin tavırlarının ne olduğunun sorulması'' üzerine, ''MHP olumlu bakıyor, BDP de... BDP'ye 'yasanın içeriği ayrı' dedim. Yasanın içeriğine bütün partiler katılacak değil. Farklı görüşler de olabilir. Yasanın ele alınması konusunda bir ihtilaf yok ama içeriği ile ilgili herkesin farklı görüşleri olabilir'' diye konuştu.