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Tomas Sivok: 'Aybaba Quaresma’yı affetsin'

Beşiktaş'ın Çek savunmacısı Tomas Sivok, takımın lider bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu ve Teknik Direktör Samet Aybaba'nın Quaresma'yı affetmesi gerektiğini söyledi.

25 Eylül 2012 Salı 09:30
Tomas Sivok: 'Aybaba Quaresma’yı affetsin'
Çek Cumhuriyeti'nin önde gelen yayın kuruluşlarından Sport'a konuşan Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Tomas Sivok takımdaki yıldız ve tecrübeli oyuncu eksikliğinden dert yanarak, yönetimin ve Aybaba'nın en hassas olduğu konularda ahkam kesti:
 
"Bu takımın Quaresma'ya ihtiyacı var. Beşiktaş'ın takıma pahalı takviye yapması lazım!" diyen Sivok, Siyah-Beyazlıları kızdıracak şu açıklamaları yaptı:
 
"Beşiktaş bu sezon başında ciddi mali sorunlar yaşadı. Bununla birlikte Avrupa kupalarından men edildi. Yeni yönetim mali krizden çıkmak için değişime gitti. Yıldız futbolcularla yollar ayrıldı, yola gençlerle devam edildi. Takımda deneyimli oyuncular olarak biz kaldık. Takımın beyni Fernandes, Holosko, Almeida ve ben. Quaresma'nın durumu henüz belli değil. Takımın ona ihtiyacı var. Hoca, koşullara göre onu takımda tutabilir.

Bu gençleştirilmiş takım olarak iyidir ama bizi bekleyen tehlikeler de var. F.Bahçe  ve G.Saray gibi takımlar deneyimli oyuncuları, bireysel yıldızları ile bizden daha fazla etkili oluyor. Bu sezon yeni oluşum içerisinde hedeflerimiz var. Ama bu hedeflere ulaşmamız zor görünüyor"

"Paşa'nın bile gerisindeyiz"
 
Ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hem kadro, hem de finansal açıdan kendilerinden çok daha iyi durumda olduğunu savunan Sivok, "Kasımpaşa'nın bile gerisindeyiz" diyerek konuştu. Tecrübeli Çek stoper, bu konuda şunları söyledi:
 
"Taraftar sabırsız bir şekilde Avrupa'da oynamamızı bekliyor. Ama biz bu konuda gerçekçi olmak zorundayız.  Galatasaray ve Fenerbahçe, hem kadro, hem de finansal açıdan bizden daha iyi durumda. Onlar büyük yıldızlar getirebilir. Bu takımların yanında Kasımpaşa da çok iyi bir takım olarak görülüyor. Hatta onların bile gerisindeyiz.  Türkiye'de bunun dışında 8 takım daha var ki, gayet iyi durumdalar."
 
Kaynak: Akşam 
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