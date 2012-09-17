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Tolga Zengin’den mesaj var

Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve tekrar sahalara dönmesinin 2 ayı bulacağı öğrenilen Trabzonspor kaptanı Tolga Zengin, TRT SPOR'a konuştu...

17 Eylül 2012 Pazartesi 22:20
Tolga Zengin’den mesaj var
Sivasspor maçını 1-0 kazanan Trabzonspor'da galibiyet kaptan Tolga Zengin'in sakatlık haberiyle buruk şekilde kutlanmıştı. İlk tedavilerinin ardından tekrar sahalara dönmesinin 2 ayı bulacağı açıklanan milli file bekçisi, bugün İstanbul'a geldi. TRT SPOR'a sakatlık anı ve moral durumu hakkında bilgiler veren Tolga Zengin, özellikle Onur Kıvrak üzerinde durdu.

"Karar verme noktasındayız"

Sakatlık anına giden deneyimli eldiven, "Yere düştükten sonra bir şey olduğunu anladım. Ama oynarım diye düşündüm. Hemen değişiklik istemedim. Fakat baktım ki durum öyle değilmiş. Şimdi ya ameliyatla çözülecek ya da ameliyatsız. Buna karar verme noktasındayız. Umarım çok kötü bir durum çıkmaz" ifadelerini kullandı.

"Birbirimize hep destek olduk, gözüm arkada değil"

Bir süreliğine de olsa kaleyi devredeceği Onur Kıvrak'ın en büyük destekçisi olacağını söyleyen Tolga Zengin, "Biz birbirimize bundan önce de yine sakatlık durumları olduğunda hep destek olduk. Birbirimizin halinden en çok biz anlarız. Şimdi ben Onur'a destek olacağım. Gözüm arkada değil, çünkü onun gibi yetenekli bir kaleciye eldivenleri bırakıyorum. Bizim ortak paydamız Trabzonspor ve başarı kimle gelirse seviniriz" dedi.
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