Tolga Güleç ilk kez yakalandı

Önceki gece Beyoğlu’nda bir taksiden inerken objektife takılan ikili büyük panik yaşadı. “İlişki yaşadığınız iddiası doğru mu?” sorusuna “Ne ilişkisi ya! Çekmeyin bizi” diye tepki gösteren Güleç, “Peki o zaman neden panik yapıyorsunuz?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Neden yapmayayım? Sevgilim olsa sevgilim derim ama değil. Yarın haberimiz çıkacak, sonra kanaldan arayacaklar ‘Sevgilinle görüntülenmişsin’ diye!”