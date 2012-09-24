Önceki gece Beyoğlu’nda bir taksiden inerken objektife takılan ikili büyük panik yaşadı. “İlişki yaşadığınız iddiası doğru mu?” sorusuna “Ne ilişkisi ya! Çekmeyin bizi” diye tepki gösteren Güleç, “Peki o zaman neden panik yapıyorsunuz?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Neden yapmayayım? Sevgilim olsa sevgilim derim ama değil. Yarın haberimiz çıkacak, sonra kanaldan arayacaklar ‘Sevgilinle görüntülenmişsin’ diye!”
Tolga Güleç ilk kez yakalandı
Tümer Metin’den kısa süre önce boşanan Cansu Candursun ile “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisinin Ahmet’i Tolga Güleç, aşk dedikodularının ardından ilk kez birlikte görüntülendi.
24 Eylül 2012 Pazartesi 14:37