Galeriler Videolar
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

TOFAŞ sezonu açtı

Beko Basketbol Ligi takımlarından TOFAŞ'ın yeni sezon açılışı yapıldı.

04 Eylül 2012 Salı 18:45
TOFAŞ sezonu açtı
Bursa Anadolu Otomobil Müzesi'nde gerçekleşen açılış törenine, Bursa Vali Yardımcısı Vedat Müftüoğlu, TOFAŞ Üst Yöneticisi Kamil Başaran, TOFAŞ Spor Kulübü Başkanı Efe Aydan, kulübün eski başkanlarından Ersin Taş ile teknik heyet ve basketbolcular katıldı.

Kamil Başaran, törende yaptığı konuşmada, şehit haberlerinin gelmesi üzerine önce önce töreni iptal etmeyi düşündüklerini, daha sonra kutlama kısmını iptal edip, sade bir açılış yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Konuşmasının başında konukları 1 dakikalık saygı duruşuna davet eden Başaran, TOFAŞ'ın 44 yıldır Bursa'da faaliyet gösterdiğini, Türkiye'nin ilk otomotiv sanayi kuruluşu olduğunu, halen 5 markaya üretim yaptığını, 8 bin çalışanıyla ülke ekonomisine katkı sağlamaya çalıştığını bildirdi.

Başaran, TOFAŞ'ın Türkiye'de birçok ilki gerçekleştirdiğine işaret ederek, ''Ümit ediyorum ki bundan sonraki süreçte de ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. İstihdam olarak, yerli üreterek bugünden daha fazlasını Türk ekonomisine vereceğiz. Bursa'da büyüdük ve sağladığımız tüm katma değerle her şeyi Bursa ile paylaşmak istiyoruz'' dedi.

Bundan sonra sadece istihdam ve endüstriyel büyümeyi yeterli görmeyeceklerini, spor, kültür ve sanat faaliyetlerine daha fazla önem vereceklerini kaydeden Başaran, ''TOFAŞ olarak basketbol, voleybol, futbol, masa tenisi ve briç ana spor dalları olmak üzere pek çok branşta faaliyet gösteriyoruz. Kim bilir, belki tekrar otomobil sporunu canlandırabiliriz. TOFAŞ Bursa'daki bir çınar. Bursa ile tamamen gönül bağı sağladığımızı, her tarafımızla Bursa'ya entegre olduğumuzu görüyoruz'' diye konuştu.

Başaran, 1974 yılında kurulan TOFAŞ'ın bu süreçte, 1 kez yenilgisiz bölgesel lig şampiyonluğu yaşadığını, 4 kez 2. lig şampiyonu olduğunu, 3 kez Türkiye Kupası'nı kaldırdığını, 2 kere Türkiye ligi şampiyonluğu sevincini yaşadığını ve 1 kez de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdüğünü ifade etti.

Konuşmanın ardından Kulüp Başkanı Aydan, teknik heyet ve oyuncuları tanıttı.

Törenin son bölümünde TOFAŞ'ın altyapısında yetişen ve milli takımlara seçilen oyunculara plaket verildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim