TOFAŞ sezonu açtı

Bursa Anadolu Otomobil Müzesi'nde gerçekleşen açılış törenine, Bursa Vali Yardımcısı Vedat Müftüoğlu, TOFAŞ Üst Yöneticisi Kamil Başaran, TOFAŞ Spor Kulübü Başkanı Efe Aydan, kulübün eski başkanlarından Ersin Taş ile teknik heyet ve basketbolcular katıldı.





Kamil Başaran, törende yaptığı konuşmada, şehit haberlerinin gelmesi üzerine önce önce töreni iptal etmeyi düşündüklerini, daha sonra kutlama kısmını iptal edip, sade bir açılış yapmaya karar verdiklerini söyledi.





Konuşmasının başında konukları 1 dakikalık saygı duruşuna davet eden Başaran, TOFAŞ'ın 44 yıldır Bursa'da faaliyet gösterdiğini, Türkiye'nin ilk otomotiv sanayi kuruluşu olduğunu, halen 5 markaya üretim yaptığını, 8 bin çalışanıyla ülke ekonomisine katkı sağlamaya çalıştığını bildirdi.





Başaran, TOFAŞ'ın Türkiye'de birçok ilki gerçekleştirdiğine işaret ederek, ''Ümit ediyorum ki bundan sonraki süreçte de ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. İstihdam olarak, yerli üreterek bugünden daha fazlasını Türk ekonomisine vereceğiz. Bursa'da büyüdük ve sağladığımız tüm katma değerle her şeyi Bursa ile paylaşmak istiyoruz'' dedi.





Bundan sonra sadece istihdam ve endüstriyel büyümeyi yeterli görmeyeceklerini, spor, kültür ve sanat faaliyetlerine daha fazla önem vereceklerini kaydeden Başaran, ''TOFAŞ olarak basketbol, voleybol, futbol, masa tenisi ve briç ana spor dalları olmak üzere pek çok branşta faaliyet gösteriyoruz. Kim bilir, belki tekrar otomobil sporunu canlandırabiliriz. TOFAŞ Bursa'daki bir çınar. Bursa ile tamamen gönül bağı sağladığımızı, her tarafımızla Bursa'ya entegre olduğumuzu görüyoruz'' diye konuştu.





Başaran, 1974 yılında kurulan TOFAŞ'ın bu süreçte, 1 kez yenilgisiz bölgesel lig şampiyonluğu yaşadığını, 4 kez 2. lig şampiyonu olduğunu, 3 kez Türkiye Kupası'nı kaldırdığını, 2 kere Türkiye ligi şampiyonluğu sevincini yaşadığını ve 1 kez de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdüğünü ifade etti.





Konuşmanın ardından Kulüp Başkanı Aydan, teknik heyet ve oyuncuları tanıttı.





Törenin son bölümünde TOFAŞ'ın altyapısında yetişen ve milli takımlara seçilen oyunculara plaket verildi.



