TOFAŞ 4 milyonu devirdi

Yıllık 400 bin adetlik üretim kapasitesiyle Türkiye’de hem otomobil hem hafif ticari araç üreten tek firma olan Tofaş’ın CEO’su Kamil Başaran, “En büyük hayalimiz yıllık üretim kapasitesini milyonluk üretime çıkarıp gelecekteki ürünlerin tamamının Ar-Ge çalışmalarını kendi fabrikamızda yapmak” dedi.



YILLIK 400 bin üretim kapasitesi ve 8 bine yakın çalışanı ile Türkiye’nin hem otomobil, hem de hafif ticari araç üreten tek firması olan Tofaş, ürettiği 4 milyonuncu aracını dün düzenlenen törenle banttan indirdi. Törende konuşan Tofaş CEO’su Kamil Başaran, gelecekte ürünlerinin tamamının Ar-Ge çalışmalarını kendi fabrikalarında yapmayı hedeflediklerini belirterek, “En büyük hayalimiz ise yıllık üretim kapasitesini milyonluk üretime çıkarmaktır” dedi. Global beş markaya (Fiat, Peugeot, Citroen, Opel, Vauxhall, RAM) üretim yaparken, altı markanın da distribütörlüğünü yaptıklarını söyleyen Başaran şöyle konuştu:



Bir milyona 22 yılda ulaştık



“1971 yılında üretime başlayan Tofaş, bayileri ve tedarikçileri ile birlikte 70 bin kişiyi aşan bir aile. Tofaş, ilk milyon adetlik üretime 22 yılda ulaştı. İkinci milyon adede 10 yılda, üçüncü milyon adede 6 yılda ulaştık. Dördüncü milyona ise son 3 yılda ulaştık. 1990 yılında üretimine başlanan ve en güçlü binek otomobil unvanına sahip olan Tempra, 1994 yılında fabrikadan çıkan birinci milyon adedimizdir. 26 Temmuz 2003 tarihinde ise Palio banttan indirdiğimiz ikinci milyon adedimiz olmuştur. 2007 yılına geldiğimizde ise çok markalı sektörde bir ilki gerçekleştirdik. Fikri ve sınai mülkiyet hakları yine TOFAŞ’a ait olan minicargo projesini gerçekleştirdik. Bu projenin ürünü olan Fiorino banttan inen 3 milyonuncu aracımız oldu. ”



Yan sanayi başarının mimarı



Başaran, TOFAŞ’ın 4 milyon adede ulaşmasında en önemli destekçisinin yan sanayi firmaları olduğunu belirterek, “Yan sanayimizin 4 milyon araca giden yolda büyük katkılarını takdir etmek istiyorum. Yan sanayimiz Türkiye otomotiv sektörünün gelişmesinde de önemli bir rol oynamaktadır. Gelecekte de sektörün başarısının en önemli mimarlarından olacağına inanıyoruz” diye konuştu.



41 yılda 19 model ürettik



KOÇ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç törende yaptığı konuşmada, Tofaş’ın bugün Bursa’nın en büyük Türkiye’nin ise beşinci büyük sanayi kuruluşu olduğunu söyledi. Tofaş’ın Türkiye’de toplam otomotiv üretiminin yüzde 28’ini, ihracatın ise yüzde 23’ünü tek başına gerçekleştirdiğini belirten Koç şunları söyledi: “Murat 124 ile başlayan ve 4 milyonuncu araca uzanan bu yolda Bursa fabrikamızda 19 tane modeli dünya yollarına çıkarmanın gururunu yaşıyoruz. Bugüne kadar ülkemize 18.7 milyar dolarlık ihracat geliri kazandırdı. Tempra modeli ile ihracat atağı başlatan Tofaş, Doblo modeli ile ilk üretim ve ihracat merkezi olmayı başladı. Sürdürülebilir büyüme ilkesi ile ekonomiye değer katmanın gururunu yaşıyoruz.”



