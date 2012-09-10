TOFAŞ’ın İtalya kamp programı belli oldu

İtalya'nın Bormio kentinde kamp yapacak TOFAŞ, yarın 20.45'te BC Astana Tiger, 12 Eylül Çarşamba 20.45'te Azovmash Mariupol, 14 Eylül Cuma 20.45'te SAV Vacallo Basket, 15 Eylül Cumartesi 20.45'te Spartak St.Petersburg takımları ile hazırlık maçı yapacak.





TOFAŞ, 16 Eylül'de yurda dönerek 25 Eylül'de Challenge Cup'ta ilk maçında Estonya'nın Rakvera Tarvas takımıyla oynayacağı maçın hazırlıklarını yapacak.





TOFAŞ'ın son transferi, Ukrayna milli takımında forma giyen Steven Burtt'un ise takıma perşembe günü İtalya'da katılacağı bildirildi.