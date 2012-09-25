Tofaş farklı kazandı

FIBA EuroChallenge’da ön eleme turunda temsilcimiz Tofaş, Estonya deplasmanında Rakvera Tarvas’ı 106-76’lık skorla mağlup etti. İki takım arasındaki rövanş maçı ise 2 Ekim Salı günü Bursa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.





Oyuna iyi başlayan temsilcimiz, maçın ilk dakikalarında Joshua Heytvelt ile pota altını kullanarak etkili oldu. Mola alan Estonya ekibi, Kaido Saks ve Juris Umbrasko ikilisiyle basketler buldu. Ancak Tofaş, ilk periyotu 27-33 önde tamamladı. İkinci periyotta Heytvelt ve Burtt ile skor üreten Tofaş, 18.dakikada 39-47’lik skorla farkı 8 sayıya çıkarttı ve devre sonunda da soyunma odasına 47-56 üstün girdi.





Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta Can Altıntığ ve Steven Burtt’ın sayılarıyla Tofaş, 27.dakikaya girilirken farkı 14 sayıya çıkarttı (58-72). Üçüncü periyotu da temsilcimiz, 15 sayı farkla 61-76 önde kapattı. Mücadelenin dördüncü çeyreğinde hücumda çok iyi bir oyun çıkartan ve savunmada da rakibinin boş atışlarını iyi değerlendiren Tofaş, 38.dakikasını 70-97 üstün geçerken, maçtan da 76-106 galibiyetle ayrıldı.





RAKVERE TARVAS (76): Raitis Grafs 12 (6 ribaund), Renato Lindmets 8 (2 ribaund), Illimar Pilk 2 (5 ribaund- 1 asist), Maris Laksa 8 (3 ribaund- 4 asist), Kaido Saks 4 (1 ribaund), Reimo Tamm 13 (4 ribaund- 6 asist), Raimond Tribuntsov 2, Clarence Jackson 17 (3 ribaund- 2 asist), Oliver Metsalu 2, Juris Umbrasko 8 (1 ribaund- 1 asist)





TOFAŞ (106): İbrahim Yıldırım, Chinemelu Elonu 14 (1 ribaund), Austin Nichols 9 (3 ribaund- 2 asist), Uğur Dokuyan 2 (1 ribaund), Samet Geyik 5 (8 ribaund), Can Altıntığ 11 (4 ribaund- 1 asist), Steven Burtt 20 (5 ribaund- 3 asist), İnanç Koç 4 (3 ribaund- 3 asist), Tomislav Ruzic 6 (4 asist), Kenan Sipahi 7 (3 ribaund- 4 asist), Joshua Heytvelt 28 (7 ribaund), Muhammed Şenli,





1.PERİYOT: 27-33

2.PERİYOT: 20-23

3.PERİYOT: 14-20

4.PERİYOT: 15-30