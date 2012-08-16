Tofaş, Bolu’ya gitti

Beko Basketbol Ligi ekiplerinden TOFAŞ, yeni sezon hazırlıkları için Bolu'ya gitti.





Teknik koordinatör Tolga Öngören, hareket öncesi yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını kendi tesislerinde tamamladıklarını, ikinci etap çalışmalarına 10 gün Gerede'de devam edeceklerini söyledi.





Gelecek hafta opsiyonlu 2 yıl sözleşme imzaladıkları Nijeryalı oyuncu Elanu Chinemelu'nun da takıma katılacağını belirten Öngeren, ''Bu sezon Challenge ve Türkiye kupaları ile ligde en üst seviyeye ulaşmak için mücadele edeceğiz. Kamp sonrası bizi yoğun bir dönem bekliyor. 4-7 Eylül tarihleri arasında Cevat Soydaş anısına düzenlediğimiz turnuvada sahaya çıkacağız. 9-16 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Bormio kentinde yapacağımız kampın ardından, ilk resmi maçımızı Challeng Cup'ta 25 Eylül'de Estonya'da Rakvera Tarvas takımıyla oynayacağız. Bu maçın rövanşı 2 Ekim'de Bursa'da oynanacak'' diye konuştu.