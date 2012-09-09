TOFAŞ 8 günlük kamp için İtalya’ya gitti

Beko Basketbol Ligi takımlarından TOFAŞ, İtalya'ya gitti.
Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nı şampiyon olarak bitiren TOFAŞ, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını İtalya'nın Bormio kentinde sürdürecek. 22 kişilik kafileyle İtalya'ya giden Kırmızı-Beyazlı takım, burada 4 hazırlık maçı oynayacak.
TOFAŞ, 16 Eylül'de Bursa'ya dönerek 25 Eylül'de Estonya'nın Rakvera Tarvas takımı ile yapacağı Avrupa kupası maçının hazırlıklarına başlayacak.
Bu arada, yeni transfer Ukrayna Milli Takımı'nda yer alan Steven Burtt'un 13 Eylül Perşembe günü İtalya'ya giderek takıma katılacağı bildirildi.