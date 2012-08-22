Toçoğlu’dan Sakaryaspor’a destek sözü

Sakaryaspor Kulübü'nün yönetimini ve futbolcuları belediyeyi ziyaretinde konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakaryaspor'un eski günlerine dönebilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi.





Toçoğlu, Yeşil-Siyahlı takımın önemli bir marka olduğunu vurgulayarak, '' Sakaryaspor 'a verdiğimiz destek her zaman devam edecek. Şehrimizin markası olan Sakaryasporumuzun çok daha iyi yerleri hak ettiğini biliyoruz. Sizlere güveniyorum. İnşallah başarılı bir sezon geçireceğiz. Sakaryaspor'a destek sağlamaya da devam edeceğiz'' dedi.





Takım ve şehrin bütünleşmesini sağlayacaklarını ifade eden Toçoğlu, Sakaryaspor'un şehirle bütünleşmesinin en önemli göstergesinin sportif başarıdan geçtiğini söyledi.





Teknik direktör Murat Bölükbaşı ise belediyenin kulübe sağladığı desteğin itici güç olduğunu anlatarak, ''Sayın Başkanımız adeta bir baba gibi. Bizimle ilgileniyor, sıkıntılarımızı dinliyor ve bizi dikkatle takip ediyor. Kendilerinin varlığı bizleri motive ediyor. Kötü işler yaparsak utanırız hakikaten'' diye konuştu.



