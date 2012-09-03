1.200 TL fazla maaş alacak memurlar

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yasası bu yıl sonu itibariyle kamu kurumlarında başlayacak. İş güvenliği uzmanı olan memurlar fazladan 1.200 lira ek ödeme alacak.



Bütün işverenleri, işyerlerini ve çalışanları kapsamına alan yeni iş sağlığı ve güvenliği yasası, kamu kurumlarını ve kamu çalışanlarını da yakından ilgilendiriyor. Bugün'den Sadettin Orhan'ın verdiği bilgilere göre bu yasayla yeni bir iş fırsatı ortaya çıkıyor.



BELGESİ OLAN YAŞADI



Bu yıl sonu itibariyle yasanın genel yükümlülükleri kamu işyerlerinde de başlayacak. İş sağlığı ve güvenliği personeli çalıştırma zorunluluğu ise 30 Haziran 2014 itibariyle başlıyor. Kamu kurumları, kendi bünyelerindeki mühendis, mimar ve teknik elemanları -belge sahibi olmaları şartıyla- iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirebilecek.



1.200 TL EK MAAŞ



Söz konusu personel, ihtiyaç olması halinde diğer kamu kurumlarına da benzer hizmeti verebilecek. İş güvenliği uzmanı olarak görev alan teknik personele, normal maaşının yanında ayda 1200 liraya kadar ek ödeme verilecek. İş güvenliği uzmanı olan teknik personel, esas görevinin yanında ayda 80 saate kadar iş güvenliği hizmetlerinde görev alabilecek.



ÖZEL SEKTÖRE DE ZORUNLU

İSG Yasası'yla birlikte, gerek kamuda gerekse özel sektörde, iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri çok daha aranır hale gelecekler. Zira daha önce 30 bin işyerinde görev alırlarken, şimdi 1 milyon 400 bin işyerinin onlara ihtiyacı olacak.(MİLLİYET)