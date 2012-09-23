TJK Koşusu’nu Mitico kazandı

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen, 3 ve yukarı yaş safkan İngiliz taylarının mücadele ettiği çim pistte 2 bin 400 mesafeli koşuda, Selim Kaya'nın biniciliğindeki ''Mitico'' isimli safkan 2.29.44'lük derecesiyle birinci oldu.





Koşuda Ahmet Göçmen'in sahibi olduğu ve Ahmet Çelik'in jokeyliğindeki ''Matador Yaşar'' isimli safkan 2.29.75'lik derecesiyle ikinci, Nevzat Seyok'un sahibi olduğu ve Halis Karataş'ın biniciliğindeki ''Hanbeş'' 2.29.76'lık derecesiyle üçüncü ve Can Şemenoğlu'nu sahibi olduğu Mehmet Kaya jokeyliğindeki ''Mystical Storm'' ise 2.30.02'lik derecesiyle dördüncü oldu.







