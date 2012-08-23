Titiz icat 'Yıkanabilir klavye'

Tüm dünyada satış noktalarına sahip İsviçre merkezli bilgisayar parçaları üreticisi klayvesinin üzerinde dolaşan mikropları düşünmekten çalışamayan bilgisayar kullanıcıları için “yıkanabilir klavye”yi yarattı.



Suyun içinde rahatlıkla yıkanan klavye üzerinde bulunan delikleri sayesinde kolaylıkla kuruyor.



Firmanın direktörü Sophie Le Guen İngiliz Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada klavyenin 28 santime kadar suya girebildiğini söyledi.

Le Guen sözlerine şöyle devam etti: “Hepimiz çalışırken en az bir defa klavyemizin üzerine kahvemizi dökmüşüzdür. Bizim geliştirdiğimiz klavye üzerine ne dökülürse dökülsün uzun süre yeni ve “kuru” kalabilecek özelliğe sahip.”



ABD’nin Arizona eyaletinde bilim insanlarının yaptığı araştırmada iş yerindeki bir masanın üzerinde 10 milyona yakın mikrobun barınabildiği ortaya çıktı.



Ayrıca klavyelerin üzerinde santimetre başına 3295 mikrop bulunabildiğine dikkat çekildi.