Timsah’ta hazırlıklar sürüyor

Bursaspor, Gaziantepspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam nezaretinde basına kapalı olarak gerçekleşen antrenman, yaklaşık 2 saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan çalışma, karşılıklı pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 5'e 2 pas pres çalışması ve çabukluk çalışması yapan Yeşil-Beyazlılar, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sakatlığı bulunan Serdar Aziz, antrenmanın bir bölümünde takım ile çalışırken, N'Diaye ise antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Kaleci antrenörü Öztürk Tanrıbilir, kaleciler için bu akşam yapılan antrenmanda özel bir çalışma uyguladı. Kale önüne kalecilerin görüş açısını kapatan siyah bir perde çeken Öztürk Tanrıbilir, perdenin arkasından kalecilere şut attı. Yeşil-Beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantepspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.





Öte yandan antrenman öncesi Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Namık Yılmaz ve beraberinde Azerbaycan'dan gelen savcı adayları Özlüce Tesisleri'nde yeşil beyazlılara başarı dileklerinde bulundular. İznik Engelliler Derneği üyeleri antrenman öncesi Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'a engelli çocukların hazırlamış olduğu İznik çinisi hediye ettiler. Başarılı teknik adam, Dernek Başkanı Erdoğan Bıçak'a imzalı Bursaspor forması hediye etti.