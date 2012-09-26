Galeriler Videolar
İstanbul 15°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Timsah’ta hazırlıklar sürüyor

Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Gaziantepspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

26 Eylül 2012 Çarşamba 21:10
Timsah’ta hazırlıklar sürüyor
Bursaspor, Gaziantepspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
 
Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam nezaretinde basına kapalı olarak gerçekleşen antrenman, yaklaşık 2 saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan çalışma, karşılıklı pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 5'e 2 pas pres çalışması ve çabukluk çalışması yapan Yeşil-Beyazlılar, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.
 
Sakatlığı bulunan Serdar Aziz, antrenmanın bir bölümünde takım ile çalışırken, N'Diaye ise antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Kaleci antrenörü Öztürk Tanrıbilir, kaleciler için bu akşam yapılan antrenmanda özel bir çalışma uyguladı. Kale önüne kalecilerin görüş açısını kapatan siyah bir perde çeken Öztürk Tanrıbilir, perdenin arkasından kalecilere şut attı. Yeşil-Beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantepspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. 

Öte yandan antrenman öncesi Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Namık Yılmaz ve beraberinde Azerbaycan'dan gelen savcı adayları Özlüce Tesisleri'nde yeşil beyazlılara başarı dileklerinde bulundular. İznik Engelliler Derneği üyeleri antrenman öncesi Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'a engelli çocukların hazırlamış olduğu İznik çinisi hediye ettiler. Başarılı teknik adam, Dernek Başkanı Erdoğan Bıçak'a imzalı Bursaspor forması hediye etti.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim