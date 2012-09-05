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Timsah stoper peşinde

Serdar Aziz'in sakatlığı sonrasında stoper bölgesinde sıkıntı çeken Bursaspor, gözünü Gökhan Zan ve Ersan Adem Gülüm'e çevirdi.

05 Eylül 2012 Çarşamba 11:00
Timsah stoper peşinde
UEFA Avrupa Ligi'nde Twente'ye dramatik bir şekilde mağlup olarak elenen ve sezona Süper Lig'de devam edecek olan Bursaspor, transferin son gününde haraketli saatler geçiriyor.
 
Twente ile oynanan ilk maçta Serdar Aziz'in sakatlanmasından sonra savunma bölgesinde sıkıntı yaşayan ve oynanan son iki maçta; Twente'den 4, Galatasaray'dan ise 3 gol yiyen Yeşil-Beyazlılar, sezonun devamında problem yaşamamak için çalışmalarını hızlandırdı.
 
Bursaspor Kulübü'nün transferdeki ilk hedefi Galatasaray'ın stoperi Gökhan Zan... Galatasaray ile olan sözleşmesi bu sezon sonu bitecek olan Gökhan Zan, geçen sezon Semih-Ujfalusi ikilisinin gerisinde kalmış bu sene de Dany ve Chris takviyeleri ile forma şansını iyice azaltmıştı. Galatasaray'dan 900 bin euro alan tecrübeli oyuncu, Bursaspor'dan 1.200 mil. euro istiyor.
 
Bursaspor, Gökhan Zan'ın alternatifi olarak ise Beşiktaş'ın genç oyuncusu Ersan Adem Gülüm'ü belirledi. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Ersan'ı kiralamak isteyen Bursaspor, net kararını gün içinde vermesi bekleniyor.

Öte yandan adı Beşiktaş ile anılan Ozan İpek'in Bursaspor'da kalacağı öğrenildi. 

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