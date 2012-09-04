Timsah, İsmail’i Denizli’ye kiraladı

PTT 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Bursaspor'dan İsmail Haktan Odabaşı ile anlaşma sağladı.
Denizlispor Basın Sözcüsü Nihat Aracı, yaptığı açıklamada, takımın başarısı için teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Bursaspor'un sol kanat oyuncusu İsmail Haktan Odabaşı ile anlaştıklarını ifade eden Aracı, futbolcunun yarın (5 Eylül) 1 yıllık kiralık sözleşmeye imza atacağını belirtti.
Aracı, İsmail'in takıma güç katacağına inandıklarını dile getirerek, takımın gelecek haftalarda seyir zevki üst seviyede olan bir futbol oynayacağını kaydetti.