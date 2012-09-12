Timsah Arena’nın yolları yapılıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İzmir-Ankara Karayolu Mudanya Kavşağı'nın yeniden düzenlenmesi ve Timsah Arena için alternatif yollar oluşturulması çerçevesinde kamulaştırılarak yola dahil edilen 4 binanın yıkımı gerçekleştirildi.





UEFA standartlarına göre yapılan 45 bin kişilik yeni stadın Bursa'nın marka değerine vizyon katacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, stadın ulaşımı kolaylaştıracak bağlantı yollarının inşasına yapılan yıkımla start verdiklerini bildirdi.





İzmir-Ankara Karayolu aksında bulunan Mudanya kavşağı çevresinde konuya ilişkin yoğun çalışmalar başlattıklarını vurgulayan Altepe, kavşak viyadüğünün güney tarafında kalan yaklaşık 7000 metrekare alanın bağlantı yolları için yeniden düzenleneceğini kaydetti.





Altepe, çalışmalar tamamlandığında stadın ulaşımının kolaylaşacağını, bölgede trafik akışında rahatlık sağlanacağını ifade ederek, 7000 metrekarelik alan içerisinde 8 bina bulunduğunu ve bu binalardan 4'üyle anlaşma sağlanarak kamulaştırma yapıldığını belirtti.





Kalan diğer 4 bina için kamulaştırma çalışmalarının devam ettiğini anlatan Altepe, ''Kamulaştırması biten 4 binanın bize masrafı yaklaşık 2 milyon TL oldu. Bu binaların yıkımını bugün gerçekleştirdik. Diğer binalar da kamulaştırmaları bittikten sonra yıkılacak. Bu ulaşım projeleri gerçekten Bursa'ya yakışır olacak. Başlattığımız çalışmaların şimdiden tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum'' değerlendirmesinde bulundu.