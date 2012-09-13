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Timsah Arena’da hedef gelecek yaz

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yeni stadın yapım çalışmalarını yaz aylarına kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

13 Eylül 2012 Perşembe 13:30
Timsah Arena’da hedef gelecek yaz
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Timsah Arena'nın yapım çalışmalarını yaz aylarına kadar tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, ''2013 Dünya Gençler Şampiyonası'nın bir ayağı Bursa'da olacak. İstiyoruz ki o günlere kadar stat tamamlansın ve dünya gündemine taşınsın'' dedi.

Altepe, Genel Sekreter Seyfettin Avşar ve Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altın ile Timsah Arena Stadı'nın inşaatını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesi olarak işin tamamlanması ve stadyumun hizmete alınması için tüm argümanlarla gece gündüz gayret sarf ettiklerini belirten Altepe, ''Şu anda inşaat tamamlama oranımız yüzde 88'i aştı. İnce imalatlar ve ince işler ile iç duvarların örülmesine, çatı yapımına başlandı. Asansör boşlukları ve asansörlerle birlikte, kısa zamanda iç ve dış aksamın tamamında sona gelinecek. Son haliyle stadımız, güzel bir görüntü almış'' diye konuştu.

Altepe, önümüzdeki yaz aylarında Türkiye'de yapılacak 2013 Dünya Gençler Şampiyonası'nı anımsatarak, şöyle devam etti:

''İnşaat çalışmalarını şampiyona başlangıcından önce bitirmeyi ve bazı karşılaşmaları Bursa Stadı'nda oynatmayı planlıyoruz. Yeni stat hem Bursa hem de Türkiye için prestij niteliğinde çok büyük bir eser. Bursaspor'a hizmet edecek bu stat aslında uluslararası organizasyonlar için de çok önemli konumda bulunuyor. Şu anda hazırlıklarını yaptığımız 2013 Dünya Gençler Şampiyonası'nın bir ayağı Bursa'da olacak. İstiyoruz ki o günlere kadar stat tamamlansın ve dünya gündemine taşınsın.''

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