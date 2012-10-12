Tiger Woods’u eledi kupayı kazandı

Türkiye Golf Federasyonu'nun düzenlediği Turkish Airlines World Golf Final Turnuvası'nı, Justin Rose kazandı.





Tiger Woods'u yenmişti





Turkish Airlines World Golf Final Turnuvası'nın final maçında, dünyaca ünlü ABD'li golf oyuncusu Tiger Woods'u yarı finalde eleyen Justin Rose ile Charl Schwartzel'i eleyen Lee Westwood Antalya Golf Kulübü PGA Sultan sahasında karşı karşıya geldi.





1.5 Milyon Dolar kazandı





Çok çekişmeli geçen karşılaşmayı kazanan Justin Rose, 1.5 milyon dolarlık ödülün de sahibi oldu. Justin Rose'un kupasını TGF Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Türk Hava Yolları Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Faruk Çizmecioğlu verdi.



