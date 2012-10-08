Tiger Woods: 'Türkiye beklentilerimin üzerinde'

Türk Hava Yolları'nın ana sponsorluğunda Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye'nin ilk profesyonel golf turnuvası olan organizasyonda mücadele etmek üzere Antalya'ya gelen dünyaca ünlü golfçüler Woods ve Mcllroy, basın toplantısında turnuvayı değerlendirdi.





Toplantıya ilk olarak katılan ünlü golfçü Rory Mcllroy, dünyanın en önemli golf oyuncularının turnuvaya katılacağına dikkati çekerek, heyecanlı bir bir turnuva olacağını düşündüğünü söyledi. Bu turnuvanın bir parçası olduğu için duyduğu mutluluğu dile getiren Mcllroy, ''Tiger Woods ve diğer oyuncularla kıyaslanmak bence pek adil değil. İnsanlar bir rekabet görmek istiyor, ancak biz hep beraber oynayacağız. İllaki rekabet olacak, ancak fair play'in bir parçası olacağız'' diye konuştu.





Daha önce İstanbul'a geldiğini, ancak Antalya'da ilk kez bulunduğunu belirten Mcllroy, golf sahalarını görme fırsatı bulmasının ardından buradan güzel deneyimlerle ayrılacağını düşündüğünü belirtti.





Tiger Woods: "Bu turnuva çocukları golfe ve spora yönlendirecektir"





Mcllroy'un ardından toplantı odasına alkış ve tezahüratlarla giren Tiger Woods, tüm dünyada düzenlenen turnuvalara katılmaya çalıştığını ifade ederek, Türkiye'nin de bunlardan biri olduğunu belirterek, turnuvanın eğlenceli geçeceğini umduğunu ifade etti.





Kendisi ve ekibinin tüm dünyada golf severleri bir araya getirdiklerini ve oynamak isteyen çocuklara yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydeden Woods, diğer yandan da dünyada golf alanındaki gelişmeleri de yakından izlediğini bildirdi.





Türkiye'de golfe ilgi duyan çocuklara pratik yapmalarını öneren Woods, ''Türk çocuklar için tavsiyelerim pratik yapmaları ve kendi aralarında rekabet etmeleri çok faydalı olacaktır. Ayrıca bu turnuva da öyle görünüyor ki çocukları golfe ve spora yönlendirecektir. Bu nedenle burada olmak çok güzel'' dedi.





"Rekabet olacaktır"





Woods, ''Rory Mcllroy size rakip olduğunu söyledi. Siz ne düşünüyorsunuz?'' sorusuna, ''Hem bir arada oynuyoruz hem de rakibiz. Avrupa ekibinin nasıl olduğunu bilmiyorum. Amerika tarafı için ise oldukça iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Detayları turnuva devam ettikçe göreceğiz. Rory benim için farklı bir nesil. Rekabet olacaktır. Herkes kendi kulvarında iyi bir performans sergileyecektir. Rory şimdi 23 yaşında ve ben 40'lı yaşlarıma yaklaşıyorum. Avrupa'dan pek çok yeni ve genç oyuncular bir araya gelecek ve bunların en iyisinin kim olduğunu söylemek çok zor'' cevabını verdi.





"Türkiye'de gördüklerim beklentilerimin çok üzerinde"





''Türkiye hakkında ne düşünüyorsunuz?'' sorusu yöneltilen Tiger Woods, gördüklerinin beklentilerinin üzerinde olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:





''Birkaç saat önce golf sahalarını görme fırsatı bulduk. 9 çukur oynadık. Türkiye'de gördüklerim beklentilerimin çok üzerinde. Burada olmak çok eğlenceli olacak, bunu görebiliyorum. Çok rahatladım. Tüm ekipçe güzel zaman geçireceğimizi düşünüyorum.''





Alkışlarla sona eren basın toplantısını çok sayıda yabancı basın mensubu da izledi.





Ödül 1 milyon 500 bin dolar





Öte yandan, Antalya Golf Kulübü PGA Sultan sahasında düzenlenecek turnuvada aralarında Tiger Woods'un yanı sıra Rory Mcllroy gibi tanınmış 8 golfçü, 1 milyon 500 bin dolarlık ödül için mücadele edecek.





Turnuvada, ikinciye 1 milyon dolar, üçüncü ve dördüncüye 600'er bin dolar, beşinciye ve altıncıya 450'şer bin dolar, yedinci ve sekizinciye ise 300'er bin dolar ödül verilecek.