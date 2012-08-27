THY'nı da "hackladılar"

Bugüne kadar Türkiye’de birçok kamu kurumuna, MİT’e, emniyete ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na karşı korsan saldırı düzenleyerek, internet sistemlerinin çökmesine yol açan uluslararası hacker grubunun Türkiye kolu Anonymous’un hedefi bu kez Türk Hava Yolları (THY) oldu.



Milliyet Gazetesinin haberine göre Hackerlar, önceki gün öğlen saatlerinde Twitter hesaplarından yaptıkları duyuruyla THY’nin tüm sistemlerine devre dışı bırakmaya hazır olduklarını açıkladı. Gönderilen ilk Tweet’te “THY grevden dolayı attığı işçileri tekrar işe aldı mı? Almadıysa ciddi bir mali zarara uğratmayı düşünüyoruz” yazıldı. Gelen yanıtların ardından Anonymous Turkey hesabından “Yarın sürpriz bir saatten sonra THY’in IT (bilgi işlem) elemanlarını hararetli saatler bekliyor desenize:)” açıklaması geldi.



Önceki günkü bu yazışmaların sonrasında dün saat 17.30 sıralarında THY’nin sitesine atak düzenleyerek sistemleri göçertti. Saldırının amacı atılan Tweet’te şu sözlerle duyuruldu: “Grev yaptıkları gerekçesiyle işten atılan THY çalışanlarına destek olmak...”



THY’nin sadece internet sitesinin hack’lenmediği ayrıca bagaj işlemleri, acentalarla kurulan bilet satış ağı dahil iç bilgisayar sistemlerine de girildiği iddia edildi. Buna karşılık Atatürk Havalimanı’nda uçak iniş kalkış sistemleriyle ilgili bir saldırının söz konusu olmadığı bildirildi.



Yapılan korsan saldırının ardından THY’nin internet sitesine işlem yapmak için girmek isteyenler karşısında açılmayan sayfayı buldu. Şirketin çağrı merkezine ulaşıldığında da işlemlerin geçici olarak durdurulduğu bilgisine ulaşıldı.



Mayıs 2012 tarihinde de Türk Hava Yolları’nın sitesine “grev yasağının kaldırılması” tartışmalarının ilk günlerinde bir diğer hacker grubu RedHack saldırmış ve sistemlere geçici süreyle zarar vermişti.