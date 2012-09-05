THY'de yeni bir rekor

Buna göre, havalimanlarından geçen ay direkt transit yolcu ile birlikte toplam 14 milyon 941 bin 40 yolcu hizmet aldı. Geçen yılın Ağustos ayına göre yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 18,4 artışla 6 milyon 214 bin 935, dış hatlarda ise yüzde 12,5 artışla 8 milyon 612 bin 389 oldu.



Bayram etkili oldu

Ağustos ayındaki uçak ve yolcu sayısı artışlarında Ramazan Bayramı da etkili oldu. Havayolu ulaşımında bayram tatili süresince (17–21 Ağustos 2012 tarihleri arasında) iç hatlara olan talep, dış hatlardan daha yoğun oldu. Bayram süresince havayolu ile seyahat eden yaklaşık 1 milyon 900 bin yolcunun yüzde 60'ı iç hatları, yüzde 40'ı ise dış hatları tercih etti.

Ağustos sonu itibariyle yılın 8 ayında Türkiye geneli iç hat uçak trafiği, bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 4 artışla 400 bin 90, dış hat uçak trafiği yüzde 5,4 artışla 328 bin 41 oldu. Aynı dönemde toplam uçak trafiği ise yüzde 4,7 artışla 728 bin 131'e ulaştı. Ağustos ayı sonu itibariyle Türkiye hava sahasından üst geçiş hizmeti alan 188 bin 373 uçak trafiği ile birlikte toplam uçak trafiği 916 bin 504 oldu.

Söz konusu dönemde toplam yolcu sayısı yüzde 10,2 artışla 87 milyon 226 bin 275'e ulaştı.