Galeriler Videolar
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

THY'de yeni bir rekor

Türkiye’de hava trafiği geçen yıla göre arttı. Uçak trafiği geçen yılın Ağustos ayına göre yüzde 5,9 artış gösterdi ve yeni bir rekora imza attı

05 Eylül 2012 Çarşamba 09:38
THY'de yeni bir rekor

Buna göre, havalimanlarından geçen ay direkt transit yolcu ile birlikte toplam 14 milyon 941 bin 40 yolcu hizmet aldı. Geçen yılın Ağustos ayına göre yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 18,4 artışla 6 milyon 214 bin 935, dış hatlarda ise yüzde 12,5 artışla 8 milyon 612 bin 389 oldu.

Bayram etkili oldu

Ağustos ayındaki uçak ve yolcu sayısı artışlarında Ramazan Bayramı da etkili oldu. Havayolu ulaşımında bayram tatili süresince (17–21 Ağustos 2012 tarihleri arasında) iç hatlara olan talep, dış hatlardan daha yoğun oldu. Bayram süresince havayolu ile seyahat eden yaklaşık 1 milyon 900 bin yolcunun yüzde 60'ı iç hatları, yüzde 40'ı ise dış hatları tercih etti.
Ağustos sonu itibariyle yılın 8 ayında Türkiye geneli iç hat uçak trafiği, bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 4 artışla 400 bin 90, dış hat uçak trafiği yüzde 5,4 artışla 328 bin 41 oldu. Aynı dönemde toplam uçak trafiği ise yüzde 4,7 artışla 728 bin 131'e ulaştı. Ağustos ayı sonu itibariyle Türkiye hava sahasından üst geçiş hizmeti alan 188 bin 373 uçak trafiği ile birlikte toplam uçak trafiği 916 bin 504 oldu.
Söz konusu dönemde toplam yolcu sayısı yüzde 10,2 artışla 87 milyon 226 bin 275'e ulaştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim