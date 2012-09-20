The Sims 3 sonbahara hazır

Sonbahar havasını ilk yansıtmaya başlayan oyun The Sims 3 oldu. The Sims 3 Seasons Expansion Pack, oyun içi görselleri eşliğinde karşımıza çıktı. Ek paket içerisinde yeni etkinlikler, aktiviteler ve kutlama şekilleri mevcut.

Oyun ile gelen bir diğer yenilik ise hava değişikliği. İlk defa The Sims serisi içerisinde hava şartlarında değişiklik görüyoruz. Mevsim şartlarını yaşamanıza olanak sağlayan oyun, hava durumu değişikliklerini de mevsimlere göre ayarlıyor. Örnek vermek gerekirse yaz ayı geldğinde, anlık yağmurlar, kış ayı geldiğinde kar görebileceğiz.

Kasım ayında PC ve MAC platformlarına çıkacak olan oyunun görselleri ise huzur verici. Zaman içerisinde gelişimine devam eden The Sims serisi kesinlikle kendi kulvarındaki öncülüğüne devam edecek gibi görünüyor.