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TFF-Ülker Futbol Köyü’ne yıldız adayları konuk oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Ülker'in organize ettiği Futbol Köyleri organizasyonunun İstanbul ayağını, yıldız adayı futbolcular ziyaret etti.

14 Eylül 2012 Cuma 15:55
TFF-Ülker Futbol Köyü’ne yıldız adayları konuk oldu
TFF ile  Ülker'in organize ettiği Futbol Köyleri organizasyonunun İstanbul ayağını, yıldız adayı futbolcular ziyaret etti.
 
TFF Riva Tesisleri'nde devam eden TFF-Ülker Futbol Köyü'nde eğitim alan minik sporcular, Fenerbahçe'den Recep Niyaz, Salih Uçan, Galatasaray'dan Berk Yıldız, Mertan Caner Öztürk ve Beşiktaş'tan Muhammet Demirci'yle bir araya geldiler.

Öğrencilerle sohbet edip onlara imza dağıtan ve fotoğraf çektiren oyuncular, yöneltilen soruları da yanıtladılar.

Öğrencilerle yapılan sohbette, okulda İstiklal Marşı okurken Türk bayrağını gördüğünde aklına hemen milli takım formasının geldiğini anlatan Berk Yıldız, ''Sizler de çok çalışın. Her zaman takip edildiğinizi bilin. 'Seçilemedim, bitti' diye bir şey yok. Her seferinde izleniyorsunuz. Bir şans geliyor ve o şansı iyi değerlendirdiğinizde kademeleri atlıyorsunuz. Daha çok hırs yapıp, çalışıp, daha iyi yerlere gelmek için mücadele etmek gerekir'' dedi.

Futbolcuların zayıf yönlerini belirleyip, antrenmanların ardından özel çalışmalar yaptığını aktaran Berk, başarılı bir sporcu olabilmek için hep fedakarlık yapmak gerektiğini vurgulayarak, ''10 yaşında anne kuzusuydum ve ailemin yanından ayrılmak zorunda kaldım. Hayallerim vardı. Fedakarlık yapmak gerekiyor. Önemli olan ne yapmak istediğiniz'' ifadelerini kullandı.

Bir diğer Galatasaraylı genç futbolcu Mertan Caner Öztürk ise, minik sporculardan eğiticilerinin verdiği bilgileri en iyi şekilde uygulamaya çalışmalarını istedi. Mertan, ''İlk önce de futboldan zevk almaya çalışın'' derken, ilk kez bir maçta sahaya çıkarken hissedilen duygularının sorulması üzerine de, ''Tribünlere karşı oynamak güzel bir duygu. Rüyada gibi hissediyorsunuz. Değişik bir atmosfer oluyor. Taraftar desteğiyle saha içinde daha iyi olabiliyorsunuz'' yanıtı verdi.

Kazandığı ilk parayı ailesine verdiğini dile getiren genç futbolcu, kendisine araba da aldığını anlatırken, bir öğrencinin ünlü bir araba markasını söylemesi ise gülüşmelere neden oldu.

Muhammet Demirci'den minik futbolculara nasihat

Beşiktaş'ın genç yeteneği Muhammet Demirci, kendisine yöneltilen sorularda minik futbolu adaylarına önemli nasihatlerde bulundu.

Futbolda yeteneğin çok önemli olduğunu ancak bunun yeterli olmayacağını belirten Muhammet, şunları söyledi:

''Yetenekli olmak şart ama bunun dışında iyi bir futbolcu olmak için tüm zevklerinizi bir yana koymanız gerekiyor. Biz de daha tam futbolcu olamadık. Hedeflerinizin hep daha büyük olması lazım. Bir hedefinize yaklaştıkça hedefiniz daha da büyümeli. İnsan hayal ettiğini yapabilir. Benim de hayallerim çok yüksek. Yetenekli olduğumuz söyleniyor. Öyleyiz ki bir takım başarılar elde ettik. A takımla antrenmana çıkmak bile büyük bir başarı. Herkesin hayali birinci takıma çıkmaktır. Bizim de öyleydi. Herkes olduğu yerin kıymetini bilmek durumunda. Önünüze ne konulursa yemeli, erken uyumalısınız. Amacınızdan hiçbir zaman vazgeçmeyin. Takıma alınmadığınızda o gün futbola yeniden başlayın. İnsanların önünde oynamak farklı ama tek başınıza oynarken bile milyonların önündeymiş gibi oynayın. Aileniz ve kendiniz için oynayın. Futbolcu olmazsanız yanınız da yanınızda aileniz kalacak. İlk kazandığınız parayı da ailenizle paylaşın.''

Fenerbahçeli futbolculardan Salih Uçan, Fenerbahçe gibi büyük bir kulübe transfer olurken yaşadığı hislerle ilgili, ''Birinci Lig'de iyi bir sezon geçirdim ve Fenerbahçe'ye transfer oldum. Daha fazla tanınmaya başladım. Böyle bir ekibin kadrosunda olmak güzel bir duygu'' derken, zaman zaman kötü geçirilen maçlar olabildiğini ve pes etmemek gerektiğini aktardı.

Sarı-Lacivertli oyuncu Recep Niyaz ise, hayatının kırılma noktasının sorulması sonrası, ''Bence henüz hayatımın kırılma noktası olmadı. Yolun çok başındayız. Sizin yaşınızdayken bu bizim için hayaldi ve şu an hayalimizi gerçekleştiriyoruz'' şeklinde görüş belirtti.

Bir öğrencinin Recep Niyaz'a, ''Bu yüze iyi bak. Daha sonra sen de benden imza alacaksın'' demesi ise gülüşmelere neden oldu. 

Oyuncular, sohbetin ardından minik futbolcularla hep birlikte fotoğraf çektirdiler.

Öte yandan, (A) Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın da sabah saatlerinde tesislere gelerek öğrencileri ziyaret ettiği öğrenildi.
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