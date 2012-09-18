TFF’nin hakem semineri devam ediyor

UEFA'nın, geleceğin hakemlerini şimdiden kapsamlı bir şekilde eğitmeyi hedeflediği projenin bir benzeri olan TFF Hakem Gelişim Kampı'nın 7'ncisi İstanbul'da sürüyor.





Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) alınan bilgiye göre, Riva Legend Otel'de 21 Eylül Cuma gününe dek sürecek bir haftalık çalışmada diğer eğitimlerden farklı olarak, fiziksel, psikolojik eğitim ile teknik sunum ve uygulamalar bir arada verilecek. Ardından hakem trioları hakem koçları ile eğitime devam edecek.





Oğuz Sarvan başkanlığında yürütülen kampta, Ünsal Çimen, Turgay Güdü, Murat Ilgaz ve Burçin Keskin eğitimci, Ali Kızılet atletik test sorumlusu, Esat Eriş, Ahmet Erdoğan, Fahir Ersoy ve Celal Mutlu da hakem koçu olarak görev yapıyor.