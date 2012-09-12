TFF’den Trabzonspor’a ret

Trabzonspor Kulübü'nün şike davasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) geçtiğimiz sezon oynanan 12 maçın tescilinin iptali için yaptığı başvuru reddedildi.

Bordo-Mavili kulübün yönetimi, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin şike davasıyla ilgili 2 Temmuz 2012 tarihinde verdiği kararla geçtiğimiz sezon Süper Lig'de oynan 12 maçın sonucunun etkilendiğinin sabit olduğu gerekçesiyle, 15 Ağustos'ta Federasyon'a yazdığı yazı ile söz konusu maçların tescilinin iptalini talep etmişti. TFF Genel Sekreterliği'nden, Trabzonspor Kulübü'ne gönderilen cevap yazısında ise talebin reddedildiği bildirildi. Söz konusu müsabakalarla ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 7 Mayıs, Tahkim Kurulu'nun ise 6 Haziran'da karar aldığı hatırlatılan yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Anayasa'nın 59. maddesinde ise Tahkim Kurulu'nun spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararların kesin olduğu ve bu kararlara karşı hiçbir yargı merciine başvurulamayacağı hükme bağlanmıştır. Anılan müsabakalara ilişkin disiplin yargılaması kararları kesin ve bağlayıcı nitelik arz ettiğinden talebinizin reddi gerektiğini bilgilerinize sunarız."

Trabzonspor Kulübü, 2010-2011 futbol sezonunda oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe, Eskişehirspor-Fenerbahçe, Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe, Fenerbahçe-Ankaragücü, Sivasspor-Fenerbahçe, Manisaspor-Trabzonspor, Bursaspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gençlerbirliği-Trabzonspor, Trabzonspor-Bursaspor, Eskişehirspor-Trabzonspor ve Trabzonspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçlarının sonucunun etkilendiğinin İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla da belirlendiği iddiasıyla, TFF'den söz konusu müsabakaların tescilinin iptalini istemişti.