TFF’den taraftarlara teşekkür

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yayımladığı mesajla, (A) Milli Takım'ın 2014 Dünya Kupası Elemeleri'nde Estonya'yı 3-0 yendiği karşılaşmada destekte bulunan herkese teşekkür etti.





TFF'nin internet sitesinden ''Teşekkürler Türkiye'' başlığıyla yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:





''A Milli Takımımızın dün akşam Estonya ile oynadığı ve 3-0 kazandığı maçta, FB Şükrü Saracoğlu Stadı'nı dolduran yaklaşık 50 bin futbolsevere, takımımıza sonsuz destek veren, maçlara gelemese de yüreği Türkiye ve milli takım sevgisi ile atan, her zaman ülke takımına dualarıyla destek olan vatandaşlarımıza; 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'ndaki maçlarında, ay-yıldızlı formayı alın terleri ile ıslatarak Türk Milleti'nin yüzünü güldüren futbolcularımıza ve teknik ekibimize; milli takımımızın her an yanında olan, maddi ve manevi destekleriyle hiç yalnız bırakmayan sponsorlarımıza; ilgilerini ve desteklerini hiç eksik etmeyen devlet adamlarımıza, kamu görevlilerine, profesyonel liglerde mücadele eden kulüplerimizin başkan ve değerli yöneticilerine; moral veren haber ve yorumları ile takımımıza destek olan tüm basın mensuplarına teşekkür ederiz.''