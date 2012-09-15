Tezsiz Yüksek Lisans için ALES kaldırıldı

Üniversitelerarası Kurul 'un aldığı karara göre, üniversitelerde Tezsiz Yüksek Lisans yapmak için aranan ALES şartının, Tezsiz Yüksek Lisans programları için kaldırıldığı bildirildi.



THK Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ünsal Ban, twitter adresinden geçtiğimiz günlerde "Ales sınavı kalkmalı, hayat boyu eğitimin önündeki engel kalkmalı!" çağrısında bulunmuştu.



Bununla da kalmayan Prof.Dr. Ünsal Ban Üniversiteler Arası Kurul'un (ÜAK) dünkü toplantısında bu yönde bir teklif sundu.



Prof.Dr. Ban'ın teklifini değerlendiren ÜAK, tezsiz yüksek lisans için ALES sınavının kalkmasını uygun gördü. Böylece "hayat boyu eğitimin" önündeki en büyük engellerden biri ortadan kalkmış oldu