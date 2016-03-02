Tezgahlarda Yaz Meyveleri El Yakıyor başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Tgrt Haber kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Günün İçinden adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



Bu videonun içerdiği konular içerisinde yer alan Tezgahlarda Yaz Meyveleri El Yakıyor başlığıyla verilen haber, Tgrt Haber kanalı sorumluğundadır. Haber24.com olarak Tezgahlarda Yaz Meyveleri El Yakıyor başlıklı haberde yeniden iletim dışında herhangi bir sorumluğumuz bulunmamaktadır.



Tezgahlarda Yaz Meyveleri El Yakıyor.