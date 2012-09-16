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Teslim olsun diye ilan verildi!

Diyarbakır’da fıkra gibi bir olay yaşandı. Mahkeme, Murat Karayılan için gazeteye ilan verdi: Aranıyorsun, teslim ol...

16 Eylül 2012 Pazar 09:26
Teslim olsun diye ilan verildi!

Diyarbakır'da, kapatılan Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi, PKK ve Hizbullah'ın yıllardır yargılanan ve bir türlü yakalanamayan üst düzey yöneticileri için ilginç bir yönteme başvurdu. Mahkeme, aralarında Murat Karayılan gibi PKK'nın önde gelen isimleri ile Hizbullah'ın askeri kanat sorumlularının da bulunduğu 80 sanık için, nüfusa kayıtlı oldukları il ve ilçelerdeki yerel gazetelere ilan verdi.

KURUM, İLAN PARASINI İSTEDİ

Örgüt yöneticilerine, haklarında açılan davaları ilan aracılığıyla duyuran mahkeme, bu kişilerin, adli veya kolluk makamlarına giderek teslim olup, ifade vermelerini istedi. Ama kimse gelmedi. Basın İlan Kurumu ise mahkemeye yazı yazarak, 4 bin 700 liraya ulaşan ilan parasını talep etti.

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