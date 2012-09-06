Teslim olan PKK’lıdan inanılmaz itiraf

ADANA (İHA) - Adana İl Jandarma Komutanlığı Irak-İran ve İstanbul bağlantılı 5 ay boyunca takip ettiği A.D. isimli sözde bölücü terör örgütü PKK'nın gümrükçüler grubunun sorumlusunu teslim olmaya ikna etti. PKK'lı Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı'na Ağustos ayında teslim oldu. Teslim olan A.D. verdiği ifadede anlattıkları kan dondurdu. Terörist ifadesinde İran-Kelereş bölgesinde düzenli olarak vergilendirme yaptığını belirterek şöyle devam etti:

"Özellikle Van ili Özalp ve Saray ilçeleri karşısında bulunan İran’ın Elendi bölgesinde insan, mazot, sigara ve uyuşturucu madde kaçakçılığından, yaylacılardan ve hayvan sahiplerinden elde ettikleri gelirleri Kandil’deki örgütün üst yönetimine aktarıyorar. Söz konusu gelir bir ayda yaklaşık 1 milyon TL'yi buldu. Söz konusu paralar İran-Elendi bölgesinden her ayın sonunda Kandil’den görevlendirilen özel kuryeler vasıtası ile teslim alınıyor."

PKK'lı örgütün bölgeden geçen yük hayvanı sahiplerinden hayvan başına 15-20 lira, sürü sahiplerinden yüzde 2-5 ve mazot ve uyuşturucu kaçakçılığı yapanlardan da örgüt üst yönetiminin belirlediği özel miktarlarda vergi adı altında para aldığını, vergi vermek istemeyenlere yönelik olarak çok yönlü baskılar uygulandığı söyledi.

"ÖRGÜT İÇİNDE MUHAFAZAKAR AİLENİN ÇOCUKLARI DIŞLANIYOR"

PKK'lı örgüt içinde muhafazakar ailelerin çocuklarının dışlandığını belirterek, "Örgüt içinde İslamiyeti ve dini inancı savunan örgüt mensuplarına yönelik yoğun baskı ve dışlama politikası yürütülüyor. İnançlarıyla alay edilmek suretiyle hakir görülüyor. Özellikle son dönemde Zerdüştlük konusunda eğitimler veriliyor. Örgüte bununla ilgili eğitici mahiyette kitaplar alındı. Örgüt mensuplarından domuz eti yemek istemeyenlerin ısrarla yemeye zorlanıyor. Terör örgütü üst yönetimince örgüt mensuplarına yapılan bu dayatmalar, teröristler arasında huzursuzluğa neden oluyor" diye konuştu.

"İRAN'DA KALABALIK BİR PKK'LI TESLİM OLMAK İSTİYOR"

A.D. İran'da kalabalık bir PKK'lı grubun teslim olmak için hazırlık yaptığını örgütten kaçarak teslim olmak istediklerini ifade ederek, "Son dönemde örgütün üst yönetimi tarafından örgüt mensuplarına bulundukları bölgede ses getirici eylemler yapması konusunda aşırı baskı yapılıyor. Bu talimatlar sonucunda birçok teröristin eylem hazırlığı yaparken kendi mayınları ve bombalarının patlaması sonucu öldü. Bu nedenle PKK'dan kaçış var. Benim tanıdığım ve birçok mayın döşeme eylemlerine katılan Siirt’li terörist Ruhat Eruh K. ve Haki K. isimli şahıslar 2011 yılı Nisan ayında mayın döşemek isterken öldüler. Ayrıca birçok örgüt mensubunun da başka olaylarda sakat kaldı. Sakat kalan bu örgüt mensupları ise Irak tarafında ortada bırakılıyor" şeklinde konuştu.

A.D. ifadesinde örgütte kaldığı süre içerisinde örgütün üst yönetimi tarafından eylem hazırlığında veya eylemlerde ölen terörist sayısının ve kim olduğunun önemli olmadığını, önemli olanın örgütün adının kamuoyunda duyulması olduğunu kaydetti.

Teslim olan terörist vermiş olduğu ifadeler doğrultusunda sevk edildiği adli makamlar tarafından ifadesi alınarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.